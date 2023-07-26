شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر نادى الزمالك مواجهة قوية الجمعة المقبل، في افتتاح مبارياته في البطولة العربية التي ستقام في السعودية من الفترة 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل، أمام الاتحاد المنستيرى.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يلتقى فريق الزمالك في السادسة مساء الجمعة المقبل، مع فريق الاتحاد المنستيري التونسى على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، في أولى مباريات الزمالك في البطولة العربية.

مباريات الزمالك

يستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التي ستقام في السعودية بالفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

قائمة الزمالك فى البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.