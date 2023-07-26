شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الثانى لمنتخب الجودو يطير إلى مدغشقر للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
وتضم قائمة منتخب الشباب كلا من: يسري سامي (60 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – ياسين وليد (73 كجم) – زياد الدالي (81 كجم) – علي عبد العال (81 كجم) – عمر الرملي (90 كجم) – هادي حسين (100 كجم) – عبدالله رفاعي (فوق 100 كجم) – كريم إبراهيم (فوق 100 كجم) ، وعلى مستوى اللاعبات فاطمة محمد (48 كجم) – سهيلة الزين (52 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – تسنيم رشدي (57 كجم) – فاطمة غانم (63 كجم) – فريدة مجدي (70 كجم) – آية جاب الله (78 كجم) – فرح شرف (فوق 78 كجم).
وتضم قائمة منتخب الناشئين مؤمن علي (50 كجم) – ياسين صبرة (55 كجم) – هاني رزق (60 كجم) – محمد رمضان (60 كجم) – يوسف الكسار (66 كجم) – عمار أبو هاشم (73 كجم) – أحمد طلبة (81 كجم) – مصطفى الرملي (90 كجم) – عمر رفاعي ( فوق 90 كجم) ، واللاعبات أروى عاشور (44 كجم) – فاطمة محمد (48 كجم) – ندى فايز (52 كجم) – رقية يوسف (57 كجم) – بشرى إدريس (63 كجم) – سجدة غنيم (63 كجم) – جنى إبراهيم (70 كجم) – مريم حسن (فوق 70 كجم).
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