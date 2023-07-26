شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يواجه الدنمارك وديا اليوم استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2004 نظيره الدنماركي وديا اليوم الأربعاء فى معسكر السويد إستعدادا لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد و التى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 اغسطس 2023. تقام مباراة منتخب مصر والدنمارك فى تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت القاهرة اليوم الاربعاء الموافق 26 يوليو الجارى. منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين يلعب ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة و التى تضم منتخب مصر الوطنى و منتخب ايسلندا و منتخب اليابان ومنتخب جمهورية التشيك. تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كرام كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة و محمد الالفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية و وائل عبد العاطى مدرب الفريق و الكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق و محمد عبد المنعم مدير ادارى وحازم حامد محلل فنى والدكتور رومانى نبيل اخصائي علاج طبيعي. وتضم قائمة اسماء اللاعبين كل من : يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

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