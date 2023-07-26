شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمصرى فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحدياً قوياً عندما يلتقي بالمصري، في المباراة التي يستضيفها ستاد برج العرب، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

موقف الفريقين

يحتل الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 82 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 25 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 63 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 8 مواجهات، وسحل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً آخر.

آخر مواجهة بين الاهلى والمصرى

حسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة الأخيرة التي جمعت الأهلي والمصري، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تقام مباراة الأهلي والمصري في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري، والذي توج بلقبه الأهلي قبل آخر 5 مواجهات من عمر المسابقة.

كشف حساب كولر مع الأهلي

قاد كولر النادي الأهلي فى 39 مباراة محلية، بواقع 33 مباراة في الدوري العام، فاز خلال 25 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراة وحيدة، و4 مباريات بكأس مصر فاز بها جميعاً، ومباراتين بكأس السوبر المصري فاز بهما أيضاً.

التشكيل المتوقع للمصري

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي ، عماد بو بكر، أحمد عماد، عمرو سعداوي، محمد الفيومي ، زياد كمال ، محمد جريندو، الياس الجلاصي، حسام جريشة، مروان حمدي .