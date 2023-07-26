شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 1 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على تأجيل فترة الإعداد للموسم الجديد 2023 /2024 إلى يوم الاثنين 1 أغسطس المقبل، بعدما كان محددها يوم 27 يوليو الحالي.

واتفق أحمد سامى مع جهازه المعاون على العودة يوم 27 يوليو الجارى لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة للفريق، على أن يبدأ اللاعبون فترة الإعداد 1 أغسطس المقبل، بمشاركة الصفقات الجديدة التى أبرمها فى الفترة الحالية.

ومنح أحمد سامى، لاعبى سموحة راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

دخل مسئولو نادي سموحة فى مفاوضات مع أكثر من لاعب لفسخ عقودهم مع النادي السكندرى بالتراضى، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى لسموحة فى الموسم المقبل.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل، ونجح مسئولو سموحة فى فسخ تعاقد أليا سيلا بالتراضى، كما نجحوا فى بيع أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لنادي الأخدود السعودي لمدة موسم.

ويواصل مسئولو سموحة المفاوضات مع اللاعبين الراحلين لفسخ تعاقدهم خاصة أن أحمد سامى طلب رحيل 14 لاعبا من قائمة سموحة لعدم الحاجة لخدماتهم.

ونجح مسئولو سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلي، 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل، كما تم التعاقد مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو".