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شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للموسم الثانى.. "كابيتانو مصر" يعلن مواعيد اختبارات مواليد 2009 بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج "كابيتانو مصر" للموسم الثاني، فى إعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية.
مواعيد الاختبارات كالتالي:
1- سوهاج أيام 12 و13 يوليو 2023، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج
2- اسوان أيام 15 و16 يوليو 2023 في ملاعب جامعة اسوان
3- المنيا أيام 19 و20 يوليو 2023 في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.
4- بورسعيد أيام 24 و25 يوليو 2023 في ملاعب المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.
5- البحيرة أيام 30 و31 يوليو 2023 في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.
6- المنوفية أيام 5 و5 أغسطس 2023 في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.
7- الغربية أيام 9 و10 أغسطس 2023 في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.
8 - القاهرة أيام 13 و14 أغسطس 2023 في ملاعب مركز شباب الجزيرة.
اشتراطات اجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني:
1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد .
2- أن لا يكون مسجل باى نادى أو هيئة رياضية
2- حضور الاختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى)
4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى
5- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة
6- الاختبارات مجانية بدون اي مقابل مادي وبدون دفع اي رسوم على الاستمارات
يمكن التسجيل عن طريق الباركود
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