شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للموسم الثانى.. "كابيتانو مصر" يعلن مواعيد اختبارات مواليد 2009 بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج "كابيتانو مصر" للموسم الثاني، فى إعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية.



مواعيد الاختبارات كالتالي: مواعيد الاختبارات كالتالي:

1- سوهاج أيام 12 و13 يوليو 2023، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج

2- اسوان أيام 15 و16 يوليو 2023 في ملاعب جامعة اسوان

3- المنيا أيام 19 و20 يوليو 2023 في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

4- بورسعيد أيام 24 و25 يوليو 2023 في ملاعب المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

5- البحيرة أيام 30 و31 يوليو 2023 في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

6- المنوفية أيام 5 و5 أغسطس 2023 في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

7- الغربية أيام 9 و10 أغسطس 2023 في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

8 - القاهرة أيام 13 و14 أغسطس 2023 في ملاعب مركز شباب الجزيرة.

اشتراطات اجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني:

1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد .

2- أن لا يكون مسجل باى نادى أو هيئة رياضية

2- حضور الاختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى)

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى

5- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

6- الاختبارات مجانية بدون اي مقابل مادي وبدون دفع اي رسوم على الاستمارات

يمكن التسجيل عن طريق الباركود



