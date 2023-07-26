شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطالب بانطلاقة قوية فى البطولة العربية أمام الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، لاعبى القلعة البيضاء بانطلاقة قوية في البطولة العربية أمام الاتحاد المنستيرى المقرر لها الجمعة المقبل.

وحرص أوسوريو على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتجهيزهم نفسيا للمواجهة الأولى، والتي يسعى الكولومبي للفوز بها لكسب الثقة لمواصلة المنافسة على إحدى البطاقتين للعبور للدور المقبل.

يستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التي ستقام في السعودية بالفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ويبحث الفريق الأبيض عن المنافسة على لقب البطولة العربية حيث تتخطى قيمة جوائز كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية " في النسخة الحالية 300 مليون جنيه مصري، وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، بأن الجوائز تصل إلى 10 ملايين دولار.

كان الاتحاد العربي لكرة القدم كشف عن جوائز البطولة، والتي تبلغ 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي.