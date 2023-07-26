شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات تنتظر الحسم من اللجنة الفنية بالإسماعيلى.. الراحلين والصفقات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلي برئاسة على أبو جريشة وعضوية صبري المنياوي وعماد سليمان، على حسم 3 ملفات مهمة في هذا التوقيت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدراويش.

واتفقت اللجنة الفنية مع إيهاب جلال على تدريب الإسماعيلي في الموسم المقبل بعد جلسة جمعته مع عماد سليمان، ويتبقى فقط الإعلان عن التعاقد والجهاز المعاون له في إدارة الدراويش الفنية لتفادي ما حدث في الموسم الماضي، والذي كان الفريق مهددا بالهبوط للقسم الثاني.

كما تسعى اللجنة الفنية لحسم ملف الراحلين عن النادي بعد حل أزمة الغانى ياو أنور الذي سحب شكواه ضد الدراويش بعد صرف جزء من مستحقاته، كما عقدت جلسة مع سيرجى أكا وجهزت له مستحقاته المتأخرة وجزء من مقدم الموسم المقبل، بشرط إلغاء بند الشرط الجزائي في العقد الذي ينص بفسخ التعاقد مع الإسماعيلي بعد دفع 2.5 مليون جنيه، وتنتظر اللجنة رد سيرجي أكا على العرض أو رحيله.

ورحل عن الإسماعيلى أكثر من لاعب بعد انتهاء تعاقدهم مع النادي مثل أحمد مدبولي الذي انتقل للبنك الأهلي، ومحمد الشامى القريب أيضا من البنك، وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد فارس، وتحاول اللجنة الإبقاء على العناصر الجيدة وحل الأزمات المالية التي يعانى منها النادى.

وثالث الملفات التي تنتظر تدخل اللجنة الفنية هو الصفقات الجديدة، التي سيطلبها مدرب الإسماعيلى الجديد من أجل بناء فريق قوي يستطيع إعادة النادى لمكانته الطبيعية، والأقرب هو إيهاب جلال لقيادة هذه الفترة وسيبحث عن اللاعبين الذين يلبون طموحات الدراويش الأولوية للاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم، مع حسم موقف الثلاثى المعار العائد للدراويش.