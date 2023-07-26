لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية قوية في ختام المران

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم الأربعاء على ملعب عكاظ بالمملكة العربية السعودية بتقسيمة فنية قوية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري المقبل في البطولة العربية.

وقام المدير الفني للزمالك بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء، وظهر جميع اللاعبين بحالة فنية جيدة استعدادا لمباريات البطولة العربية.

يعقد في الثالثة عصر غد الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات.

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي في المباراة باعتباره صاحب الملعب في لقاء الاتحاد المنستيري.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدا الخميس في السعودية.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدا الخميس في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.