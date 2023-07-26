أوسوريو ومعاونوه يشرفون على إعداد ملعب مران الزمالك اليوم في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بالاشراف مع معاونيه مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي وفريدي هيريرا المدربين المساعدين علي إعداد ملعب المران.

وقام المدير الفني ومعاونوه بتنظيم عدد من أدوات التدريب التى سيتم استخدامها فى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية في مران اليوم على ملعب عكاظ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدا الخميس في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.