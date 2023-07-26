شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجرى قرعة الموسم الجديد للدورى الممتاز منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، على اجراء قرعة الدورى المصرى الممتاز، للموسم المقبل، منتصف شهر سبتمبر القادم، وتحديد عقب نهاية معسكر المنتخب الوطنى وفترة الدولية الدولية، التى تنتهى بمواجهة تونس وديًا يوم 12 سبتمبر.

وكشف أحمد دياب رئيس الرابطة موعد ونظام الموسم الجديد من الدورى المصرى، قائلا أنه أنهى موسما صعبا ومضغوطا للموسم الثانى على التوالى، وانتهت مسابقتى الدورى وكأس الرابطة بتنظيم يليق بالأندية فى المسابقتين.

وأكد دياب أن الرابطة تتحرك خطوة تلو الأخرى من أجل التطوير، مؤكدا أن الدورى الموسم المقبل سيكون بشكله المعتاد، لينهى بذلك الشائعات التى ترددت حول تغيير شكل الدورى إلى نظام المجموعتين.

استقرت رابطة الأندية المحترفة على انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الموسم المقبل يوم 25 سبتمبر، حيث قررت الرابطة منح الأندية شهرين للإعداد للموسم الجديد، على أن ينتهى هذا الموسم فى يونيو من العام المقبل.

وجاء قرار الرابطة بتحديد هذا الموسم نظرا لارتباط الزمالك بالمشاركة فى البطولة العربية وارتباط المنتخب الأول والمنتخب الأولمبى بمعسكر فى مطلع سبتمبر المقبل، يتخلله بالنسبة للمنتخب الأول مباراة رسمية مع إثيوبيا ومباراة ودية مع تونس، فلم تتضح ملامح معسكر المنتخب الأولمبى حتى الآن.