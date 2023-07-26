شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والمصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي مع المصري في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثون لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام ببرج العرب.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة المباراة إلى الحكم الدولي محمد معروف يعاونه كلاً من أحمد نوفل و محمود كثير و أحمد ناجي و محمود بسيوني حكم فيديو و أسامه السيد مساعد حكم فيديو.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على منح عدد كبير من اللاعبين الأساسين بالفريق راحة من مباراة الفريق في ختام بطولة الدوري بسبب الإجهاد الذي يعاني منه الفريق واللاعبين، وينوي كولر إراحة كلاً من الحارس محمد الشناوي وعلى معلول وكهربا وديانج وبيرسي تاو وأفشة ومحمد هاني وياسر إبراهيم.