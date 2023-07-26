شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصطدم بالمصرى فى آخر مباريات الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب، لمتابعة المواجهة المثيرة بين الأهلي والمصري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي تعد آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري، والذي توج بلقبه الأهلي قبل آخر 5 مواجهات من عمر المسابقة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 82 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 25 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 63 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 8 مواجهات، وسحل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً آخر.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى تقديم مستوى طيب وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها فريقه خلال مباراته الأخيرة ضد بيراميدز، والتي خسرها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، حيث طالب لاعبيه بضرورة التركيز واستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المنافس وأن يلعبوا بشراسة هجومية أمام مرمى الخصم وعدم التهاون كما حدث في مباراتيه الأخيرتين أمام حرس الحدود وبيراميدز.

وينوي مارسيل كولر الاعتماد على مجموعة من اللاعبين البدلاء والناشئين في مباراة اليوم، في ظل رغبته في إراحة اللاعبين الأساسيين وعدم إشراكهم في مباراة الليلة، باعتبارها تحصيل حاصل، ويرغب في اختبار بعض من اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات على مدار الموسم الحالي من أجل تقييم ومعرفة مصيرهم من الاستمرار مع الفريق الأحمر.

ويرغب كولر في منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل طاهر محمد طاهر ومحمد فخري وكريم الدبيس ورامي ربيعة وعلي لطفي وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل، وغيرهم من اللاعبين الناشئين المتواجدين مع الفريق الأول في الفترة الحالية.

على الجانب الآخر يدخل المصري مباراة اليوم بمعنويات منخفضة، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق البورسعيدي في المباراة الأخيرة بنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف، ليخسر المصري فرصة التتويج باللقب بعد غياب عن منصات التتويج امتد لنحو 25 عاماً.

وكثف الجهاز الفني للمصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، الجلسات النفسية مع لاعبي الفريق، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي بالدوري، وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق بالفوز في اللقاء المتبقي بالدوري لمصالحة الجماهير.

ويفتقد المصري خدمات لـ 3 من أهم لاعبيه في مواجهة الأهلي، بعد إصابة عبد الرحيم دغموم بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك إيقاف إيزي إيميكا لحصوله على الإنذار الثالث في مواجهة سموحة الأخيرة بالدوري، بالإضافة إلى عمرو موسى.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي ، عماد بو بكر، أحمد عماد، عمرو سعداوي، محمد الفيومي ، زياد كمال ، محمد جريندو، الياس الجلاصي، حسام جريشة، مروان حمدي .