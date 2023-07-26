شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، بين التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الفريق أمام الاتحاد المنستيرى المقرر لها في السادسة مساء الجمعة المقبل، إطار منافسات البطولة العربية في السعودية.

ويرى أوسوريو أن اللاعبين يقدمان مستويات مميزة خلال التدريبات الحالية، ويفاضل بينهما للدفع بأحدهما في التشكيل الأساسي حسب الطريقة التي سيستقر عليها أمام الاتحاد المنستيرى، حيث يرغب في الفوز بأول مباراة.

يستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التي ستقام في السعودية بالفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ويبحث الفريق الأبيض عن المنافسة على لقب البطولة العربية حيث تتخطى قيمة جوائز كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية " في النسخة الحالية 300 مليون جنيه مصري، وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، بأن الجوائز تصل إلى 10 ملايين دولار.

كان الاتحاد العربي لكرة القدم كشف عن جوائز البطولة، والتي تبلغ 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي.