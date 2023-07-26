شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعباً فى قائمة غيابات الأهلى أمام المصرى الليلة ضمن ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب ما يقرب من 13 لاعباً من الأهلى عن مباراة الفريق الليلة أمام المصرى فى بطولة الدورى، حيث يغيب للراحة كل من على معلول وأليو ديانج ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات.

واستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على إراحة الـ12 لاعباً من مباراة الليلة بسبب معاناتهم من الإجهاد الذى اشتكى منه الفريق الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات الموسم الجارى محلياً وأفريقياً.

فيما يغيب محمد عبد المنعم لمعاناته من إجهاد عضلى عام حال دون مشاركته فى مران الأمس الذى اختتم به الفريق تدريباته استعداداً لمباراة المصرى الليلة.

ويلعب الأهلى مع المصرى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء ببرج العرب اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 لبطولة الدورى، والتى تُعد آخر مباراة فى بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى قبل أسبوعين تقريباً للمرة الـ43 فى تاريخه.