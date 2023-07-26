شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمد معروف مع الأهلى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصرى والأهلى إلى الحكم الدولى محمد معروف، ويعاونه كل من أحمد نوفل ومحمود كثير وأحمد ناجى ومحمود بسيونى حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

وتعد مباراة الأهلى المصرى هى المباراة الثالثة التى يديرها محمد معروف للمارد الأحمر هذا الموسم، وكانت المباراة الأولى أمام الداخلية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، والثانية أمام الاتحاد السكندرى وانتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين، فيما أدار ثلاثة مباريات للأهلى فى الموسم الماضى الأولى شهدت خسارة المارد الأحمر أمام غزل المحلة بهدف دون مقابل فى الجولة 19، بينما فى الثانية فاز الأهلى على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى 25 يوليو 2021 بالجولة 24 للدوري، وفى الثالثة والأخيرة فاز الأهلى على فاركو بصافرة محمد معروف بأربعة أهداف مقابل هدف فى الاول من مارس 2022 بالجولة الـ 11 لدوري الموسم الماضى.

وسبق وأدار محمد معروف 19 مباراة للنادى الأهلى، منها 18 فى بطولة الدورى، فاز فى 13 مباراة وخسر مباراتين وتعادل فى 3 مباريات، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر.

وجاءت الخسارة الأولى للأهلى مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندرى بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى موسم 2018-2019.

واحتسب محمد معروف أربع ركلات جزاء للنادى الأهلى ولم يطرد أى لاعب من قبل للأحمر، وأشهر البطاقة الصفراء 29 مرة للاعبين من الأهلى.