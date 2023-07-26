موعد مباراة الأهلي والمصري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي نظيره المصري، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي تعد آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 82 نقطةبينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري، كالتالي:-

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، معتز محمد، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد قندوسي، ميدو نبيل، أحمد أشرف.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، محمد زعلوك.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس