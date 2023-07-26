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مواعيد اختبارات كابيتانو مصر للموسم الثاني في المحافظات.. وطريقة وشروط التقديم

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن برنامج "كابيتانو مصر"، مواعيد إجراء الاختبارات للموسم الثاني، لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز المصرية.

 

مواعيد الاختبارات كالتالي:

 

1- سوهاج أيام 12 و13 يوليو 2023، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج

 

2- اسوان أيام 15 و16 يوليو 2023 في ملاعب جامعة اسوان

 

3- المنيا أيام 19 و20 يوليو 2023 في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

 

4- بورسعيد أيام 24 و25 يوليو 2023 في ملاعب المدينة في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

 

5- البحيرة أيام 30 و31 يوليو 2023 في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

 

6- المنوفية أيام 5 و5 أغسطس 2023 في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

 

7- الغربية أيام 9 و10 أغسطس 2023 في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

 

8 - القاهرة أيام 13 و14 أغسطس 2023 في ملاعب مركز شباب الجزيرة.

 

اشتراطات اجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني:

 

1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد .

 

2- أن لا يكون مسجل باى نادى أو هيئة رياضية

 

2- حضور الاختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى)

 

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى

 

https://www.emys.app/sport/capitano2/

 

5- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

 

6- الاختبارات مجانية بدون اي مقابل مادي وبدون دفع اي رسوم على الاستمارات

 

يمكن التسجيل عن طريق الباركود

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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