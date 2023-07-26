شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم القيد لأكاديميات كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة المصرى عن شروط القيد فى الأكاديميات فى الموسم الجديد 2023/ 2024، كما وضع لائحة بأسعار الرسوم للتسجيل فى الموسم المقبل.

وجاءت أسعار رسوم الأكاديميات فى الموسم المقبل كالتالى..

الفئة A : 1000لاعب فأكثر 75 ألف جنيه.

الفئة B : 500 لاعب فأكثر 40 ألف جنيه.

الفئة C : 200 لاعب فأكثر 25 ألف جنيه.

الفئة D : 100 لاعب فأقل 10 آلاف جنيه.

كما تضمنت شروط القيد أن يتم سداد رسوم اشتراكات المسابقات للأندية قبل قبول قوائم الإضافة.

تسدد رسوم مسابقات القسم الأولى الثانى وكأس مصر والصالات والكرة النسائية فى حساب الاتحاد، بينما تسدد رسوم مسابقات القسم الثانى فى الHفرع التابع لها.

وحددت شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد 2023 – 2024، أن يسدد كل نادٍ فى الدورى الممتاز مبلغ مليون و750 ألف جنيه للحكام تسدد على دفعتين .

وتُسدد مبلغ 875 ألف جنيه إلى رابطة الأندية المحترفة مع القائمة الأولى، ونفس المبلغ مع فترة القيد الثانية، كما تحدد مبلغ 100 ألف جنيه رسوم على كل نادي من أندية القسم الأول للكشف عن المنشطات تسدد على دفعتين.

كما تحدد فتح القيد يوم 27 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس للفترة الأولى وتنتهي القوائم الإضافية للدوري الممتاز حتى 14 / 9 / 2023.