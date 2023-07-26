شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف مصير على معلول مع الفريق بعد العروض الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن مسئولو النادى الأهلى حول مستقبل الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق، الذى ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأكد مسئولو الأهلى من بقاء الدولى الدولى وعدم رحيله، وذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية تونسية خلال الساعات الماضية عن تلقى معلول عروضاً من السعودية والإمارات وقطر لكن اللاعب يميل للدورى السعودى، الذى تلقى منه عرضاً جاداً كما أنه بات يستقطب نجوم الكرة العالمية فى مقدمتهم كريستيانو رونالدو وبنزيما وفيرمينيو وكانتى والحارس السنغالى ميندى.

ونشر على معلول صورة له يوم الاثنين، عبر حسابه على إنستجرام، تحمل معنى تحميل فى إشارة منه للترقب لحدوث أمر ما وهو ما جعل البعض يذهب إلى إمكانية رحيله عن الأهلى الصيف الجارى خاصة فى ظل انتشار تقارير إعلامية تونسية تؤكد أنه تلقى عروض مغرية من الخليج أبرزها وأقواها من السعودية.

مصدر فى الأهلى قال إن النادى لا يعلم شيئاً عن هذه العروض وأن اللاعب مُستمر مع الفريق لأنه - أى معلول - لم يُخطر أو يتحدث مع الأهلى بشأن رغبته فى الرحيل عن القلعة الحمراء ولا بتلقيه أى عروض.

وانتقل على معلول صاحب الـ33 عاما للأهلى فى صيف 2016 قادماً من الصفاقسى التونسى وينتهى عقده مع القلعة الحمراء الصيف المقبل.

وحصد الدولى التونسى مع الأهلى على دورى أبطال أفريقيا 3 مرات والدورى المصرى 5 مرات والسوبر المصرى 4 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرتين و3 بطولات كأس مصر وبرونزيتين كأس عالم للأندية.