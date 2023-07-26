شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحسم مصير المعارين والصفقات الجديدة فى سموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، مصير اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة غدا الخميس، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها بعد انتهاء الموسم فى الدورى.

ويعود أحمد سامى وجهازه الفني غدا لتجهيز الفريق استعدادا للموسم المقبل، وتحديد اللاعبين المعارين الذين سيستمرون فى النادى أو عدم تجديد إعارتهم، بالإضافة إلى تحديد الصفقات التى يحتاجها الفريق بعد التعاقد مع الثنائى محمود وحيد والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وتفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى.

واتفق أحمد سامى مع جهازه المعاون على العودة يوم 27 يوليو الجارى لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة للفريق، على أن يبدأ اللاعبون فترة الإعداد 1 أغسطس المقبل، بمشاركة الصفقات الجديدة التى أبرمها فى الفترة الحالية.

ومنح أحمد سامى لاعبى سموحة راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ونجح سموحة فى فسخ التعاقد مع 5 لاعبين حتى الآن بالتراضى بعد خروج هؤلاء اللاعبين من حسابات أحمد سامى، وهم كل من أليا سيلا ومحمد الصباحى والصباحى عماد ومؤمن عبد ربه، ممدوح عبد ربه.

وسلم أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولى سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل، ونجح مسئولو سموحة فى فسخ تعاقد أليا سيلا بالتراضى، كما نجحوا فى بيع أحمد مصطفى على سبيل الإعارة لنادى الأخدود السعودى لمدة موسم.

ونجح مسئولو سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلى 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليسرى فى الموسم المقبل، كما تم التعاقد مع اللاعب المغربى عبد اللطيف بن قسو.