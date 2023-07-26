تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة الأهلي فى الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بالنادى المصري البورسعيدي مباراة مرتقبة أمام نظيره الأهلي مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، فى ختام الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.
تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي فى الدوري
في حراسة المرمى: عصام ثروت
في خط الدفاع: كريم العراقي ، عماد بو بكر، أحمد عماد، عمرو سعداوي.
في خط الوسط: محمد الفيومي ، زياد كمال ، محمد جريندو، الياس الجلاصي.
في الهجوم: حسام جريشة، مروان حمدي
موعد مباراة الاهلى و المصري فى الدوري
ويلعب الأهلي أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الختامية من العمر مسابقة الدوري الممتاز.
القناة الناقلة لمباراة الاهلى و المصري
ويتقابل الاهلى ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم فى الجولة الأخيرة من الدوري المصري، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري.