تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة والنصف مساء اليوم، في آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصري فى الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - معتز محمد - رامي ربيعة - كريم الدبيس.

في خط الوسط: محمد فخري - أحمد نبيل "كوكا" - أحمد القندوسي.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي "كريستو" - محمد زعلوك (رأفت خليل).

و يعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 82 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، فينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما غريمه التقليدي نادى الزمالك.