ماني يقترب من النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تجرى حاليا مفاوضات بين نادي النصر السعودي ونجم الفريق السنغالي ساديو ماني النادي بهدف انتقال اللاعب للفريق السعودي.

واعترف هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء بهذ المفاوضات

وأنها مازالت مفاوضات مبدئية، لذلك يجب علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث.

ويلتقي ممثلو النصر مع ممثلي ماني في وقت لاحق اليوم.

ويتواجد بايرن حاليا في اليابان لخوض معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد، وكذلك النصر الذي لعب يوم الثلاثاء مباراة ودية مع باريس سان جيرمان وسيلعب مع إنتر ميلان يوم الخميس.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي قادماً من ليفربول الإنجليزي الذي أمضى في صفوفه 6 مواسم.