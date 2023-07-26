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مانشستر يونايتد يخسر أمام ريكسهام وديا

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ياسر رشاد - القاهرة - خسر مانشستر يونايتد أمام نظيره ريكسهام بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويقيم مانشستر يونايتد معسكرا في أمريكا استعدادا للموسم المقبل، من بطولة الممتاز موسم 2023-2024.

قرر الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد باللاعبين الناشئين أمام ريكسهام على ملعب "سناب دراجون"، ليسقط الشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدف، وشهد اللقاء تواجد جون إيفانز، وحنبعل المجبرى، والذى عاد من إعارة من بيرمنجهام سيتى فى الموسم الماضى.

ويستعد مانشستر يونايتد لمباراة في الساعة الثالثة والنصف فجرا، اليوم الأربعاء، في خامس المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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