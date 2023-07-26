موعد مباراة النصر السعودي المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النصر السعودي لمواجهة نظيره إنتر ميلان الإيطالي على ملعب يانمار ستاديوم استعدادا للموسم الكروي الجديد.



وكان النصر تعادل مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يانمار ستاديوم في مباراة ودية.



وكان النصر احتل وصافة الدوري السعودي في الموسم الماضي، وكان باريس سان جيرمان توج ببطولة الدوري الفرنسي.



يخوض النصر مباراتين في جولة اليابان الآسيوية، الأولى كانت أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والثانية أمام إنتر ميلان الإيطالي، يوم الخميس المقبل.



تفاصيل جولة النصر في اليابان:



-موعد مباراة النصر القادمة بعد التعادل باريس سان جيرمان، وتقام مباراة النصر القادمة بعد التعادل باريس سان جيرمان يوم الخميس 27 يوليو 2023.

-ملعب مباراة النصر المقبلة بعد التعادل باريس سان جيرمان و تقام مباراة النصر بعد التعادل باريس سان جيرمان ملعب يانمار ستاديوم.