ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بايرن ميونخ الألماني مباراة ودية أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي التى تجمع الفريقين على الملعب الاولمبي الوطني في اليابان.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

و تنطلق أحداث مباراة بايرن ميونخ ونظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة الواحدة والنصف اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب الوطني الجديد باليابان.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

و أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي عن إذاعتها للمباراة المرتقبة غدًا، والتي ستشهد إثارة وحماس على غرار مباريات الفريقين خلال المواسم الماضية.

يبدأ فريق بايرن ميونخ سلسلة مبارياته الودية استعدادا للموسم القادم، بمواجهة قوية أمام مان سيتي الليلة في اليابان.

ومن المقرر أن يخوض فريق البايرن 3 مواجهات ودية أخري أمام كل من كواساكي الياباني وليفربول وموناكو الفرنسي على الترتيب.