اتحاد الكرة يحدد موعد ربع نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - استقرمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على موعد إقامة مباراة ربع نهائي كأس مصر نسخة 2023.

حددَّ اتحاد الكرة المصري موعد مباراة ربع نهائي كأس مصر بين المصري والفائز من مباراة الأهلي والداخلية، المرتقبة مع نهاية الشهر الجاري.

من المقرر أن ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الداخلية في دور الـ16 من كأس مصر مساء يوم السبت المقبل، 29 يوليو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ستقام مباراة ربع نهائي كأس مصر بين الفائز من مباراة الأهلي والداخلية أمام المصري على ملعب "برج العرب" في تمام الثامنة مساءً.

أصدر اتحاد الكرة المصري خطابًا رسميًّا لتحديد موعد مباراة المصري أمام الفائز بمباراة الأهلي والداخلية يوم الخميس، 3 أغسطس المقبل.

موعد ربع نهائي كأس مصر

يستعد الأهلى لخوض مباراة أمام المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري.

كان الأهلي توج ببطولة الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه.

يغيب عن مباراة الأهلي 13، على رأسهم على معلول وأليو ديانج ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات للراحة.

يأتي القرار من أجل إراحتهم من الإجهاد الذى اشتكى منه الفريق الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات الموسم الجارى محليًّا وإفريقيا.

يغيب محمد عبدالمنعم بسبب معاناته من إجهاد عضلي دون مشاركته فى مران الأمس الذى اختتم به الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة المصرى الليلة.



يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء ببرج العرب اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 لبطولة الدورى، والتى تُعد آخر مباراة فى بطولة الدورى الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصري فى الدوري:



في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - معتز محمد - رامي ربيعة - كريم الدبيس.

في خط الوسط: محمد فخري - أحمد نبيل "كوكا" - أحمد القندوسي.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي "كريستو" - محمد زعلوك (رأفت خليل).

يعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 82 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.