النصر بقيادة رونالدو يستعد لانطلاقة قوية في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النصر السعودي لخوض مسابقة البطولة العربية، والتي تنطلق غدًا الخميس على أراضي المملكة العربية السعودية.

يقع فريق النصر في المجموعة الثالثة والتي يتواجد فيها الزمالك، والاتحاد المنستيري التونسي، والشباب السعودي.



معسكر المغرب



يستعد النصر بقيادة مدرب الجديد كاسترو، بقوة للبطولة العربية وخاض العالمي معسكرًا في المغرب، وتخلله 4 مباريات، استطاع النصر الفوز على ألفيركا البرتغالي بثلاثية نظيفة، بعدها انتصر على فارنزي بخماسية مقابل هدف، قبل أن يخسر بنتيجة كبيرة بخماسية نظيفة أمام سيلتا فيجو الإسباني، ويسقط أمام بنفيكا برباعية مقابل هدف.



معسكر اليابان



بعدها بدأ النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو جولته التحضيرية في اليابان، وخاض مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان وأنتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ويستعد لمواجهة فريق إنتر ميلان الإيطالي.



مباريات النصر في البطولة العربية:



يلتقي النصر في بداية مشواره في البطولة العربية أمام الشباب يوم الجمعة المقبلة، قبل أن يواجه الاتحاد المنستيري يوم الإثنين المقبل الموافق 31 يوليو 2023، بعدها يلتقي أمام الزمالك الخميس الموافق 3 أغسطس.

وكان النصر في الموسم الماضي، تنافس بقوة مع اتحاد جدة على لقب الدوري السعودي، لكنه فشل في النهاية بتحقيق اللقب، لصالح الأخير.

ويسعى النصر بقيادة مدربه الجديد كاسترو، بعدما قررت إدارة النادي في الموسم الماضي إقالة المدرب الفرنسي جارسيا، لتعويض الموسم المنصرم، والعودة لتحقيق البطولات على رأسها دوري أبطال آسيا، والبطولة العربية، والدوري السعودي.



القيمة التسويقية للنصر:



وتبلغ القيمة التسويقية لنادي النصر 128.58 مليون يورو الذي يعتبر ثاني أغلى نادي في البطولة العربية بعد الهلال الذي وصلت قيمته إلى 133.60 مليون يورو.

ويعتبر النجم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب النصر أغلى لاعبي العالمي، بقيمة 32 مليون يورو، خلفه يأتي الكرواتي بروزوفيتش بـ 25 مليون يورو، خلفهم يأتي الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو ، و تالسيكا بقيمة 15 مليون يورو.



طريق النصر إلى النهائي:



يقع النصر في المجموعة الثالثة والتي تضم الزمالك والشباب، والاتحاد المنستيري، حال تأهل النصر متصدرًا يواجه وصيف المجموعة الرابعة والتي تضم الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، الوحدة الإماراتي، والكويت الكويتي، لكن في حال جاء وصيفا يلتقي مع متصدر المجموعة الرابعة.

بعدها يلتقي النصر (حالة صعوده متصدرا) في نصف النهائي، الفائز من مباراة متصدر المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية في دور ربع النهائي، أما في حال صعوده كوصيف مجموعته وتخطى دور الثمانية، سيلاقي الفائز من مباراة متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.

