منتخب مصر للسيدات يصل كيجالي للمشاركة بكأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - وصل منتخب مصر الأول لسيدات السلة إلي العاصمة الرواندية كيجالي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات السلة.

تستضيف رواندا بطولة الأفرو باسكت المؤهلة لكأس العالم، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات 12 لاعبة على النحو التالي:



آية الفقي - ريم موسى - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - ثريا محمد - أسرار ماجد - نورهان فؤاد - رضوى سالم - فريدة الشريف - رنيم الجداوي - جنى سالمان - فاطمة ممدوح.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة لبطولة الأفرو باسكت، والتي تضم بجانبه منتخبي نيجيريا والكونغو الديمقراطية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر: إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد عبد المطلب مدربًا، آلاء مصطفى إداري، جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، وفريد سمير مخطط أحمال بدنية.

