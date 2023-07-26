الهلال السعودي فى الصدارة.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات البطولة العربية" كأس الملك سلمان"، غدا الخميس الموافق 27 من يوليو الجاري حتى 12 أغسطس القادم فى المملكة العربية السعودية.

ترتيب الأندية المشاركة بالبطولة العربية الأكثر قيمة تسويقية

1ـ الهلال السعودي.. 133.60مليون يورو

2ـ النصر السعودي.. 128.58مليون يورو

3ـ الاتحاد السعودي..78.03 مليون يورو

4ـ الوحدة الإماراتي.. 37.75 مليوم يورو

5ـ السد القطري..45.43 مليون يورو

6ـ الشباب السعودي..24.63 مليون يورو

7ـ الوداد المغربي..20.89 مليون يورو

8ـ الزمالك المصري..20.48 مليون يورو

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موعد انطلاق مباريات البطولة العربية

و تنطلق صافرة أحداث مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية بلقاء فريق السد القطري ونظيره الوداد المغربي المقرر اقامتها فى الرابعة عصر الغد الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري، فيما سيواجه الترجي التونسي نظيره اتحاد جدة السعودي في العاشرة مساء ذات اليوم.

ويتواجد الزمالك في البطولة العربية بالمجموعة الثالثة التى تضم أندية النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.

ويقع الزمالك في المركز الثامن من حيث أكثر الأندية العربية المشاركة كقيمة تسويقية.

وتضم المجموعة الأولى الترجي التونسي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي والاتحاد السعودي.

وفي المجموعة الثاني الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي والسد القطري.

وفي المجموعة الثالثة الاتحاد المنستيري التونسي والشباب السعودي والزمالك المصري والنصر السعودي.

وفي المجموعة الرابعة شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.

ويستهل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مشوار البطولة العربية على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة. وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أما ثانى مواجهات الزمالك تأتي ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

واللقاء الأخير للأبيض يأتي ضد النصر السعودي3 من شهر أغسطس المقبل عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.