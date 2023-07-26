غدًا.. انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق غدًا الخميس، بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) في مدن الطائف، أبها والباحة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقًا.

تستضيف 4 ملاعب مباريات البطولة التي تستمر حتى يوم 12 أغسطس المقبل، وهي كل من ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف 10 مباريات، ونفس العدد على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، وملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة (مباراتين) وملعب نادي ضمك مباراة واحدة.

المجموعة الأولى: الاتحاد، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي، الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: الهلال، السد القطري، الوداد المغربي والأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: النصر، الشباب، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

حرص ياسر بن حسن المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي على الترحيب بالأندية العربية المشاركة في البطولة متمنيًا لهم التوفيق وطيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة.

يشارك من مصر الزمالك، بينما خرج طلائع الجيش من الدور التمهيدي، ويقع الأبيض في المجموعة الثالثة والتي تضم النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.



وتنطلق غدًا 4 مباريات في البطولة العربية، هم:

في المجموعة الأولى: السد القطري ضد الوداد البيضاوي المغربي -الترجي التونسي ضد اتحاد جدة.

المجموعة الثانية: الصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي - الأهلي طرابلس الليبي ضد الهلال السعودي.