ختام حلقات بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز وحطب يعلن تفاصيل الموسم الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء أمس منافسات حلقات بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز والتى إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية.

وشهدت الحلقات منافسات حاد فى مختلف الدرجات والإرتفاعات بين فرسان الهيئات العاملة والمنتسبة للاتحاد ، فى ختام رائع لموسم رياضى شاق.

و تأهل لختام حلقات البطولة نحو 120فارسا وفارسة تنافسوا على الفوز بالمركز الأولى على ميادين مركز رباب للفروسية بسقارة على مدار أربعة أيام ، وحرص اتحاد الفروسية على ختام بطولة الجمهورية فى الأوقات والمواعيد التى حددها رغم إرتفاع درجات حرارة الجو ، والتى تغلب عليها بإقامة المنافسات فى الفترة المسائية بعيدا عن أشعة الشمس الملتهبة.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد على وضع صور لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مختلف ميادين المنافسات التى شهدت ختام بطولة الجمهورية ، وصور أخرى بجوار وخلف الفرسان المكرمين ، والمتوجون بالمراكز المختلفة ، وذلك إعزاز وتقديرا لدور فخامة الرئيس فى رعاية الرياضة والرياضيين ودعمهم الدعم اللا محدود من دعم مادى مباشر ، ودعم خاص بقيام سيادته بإنشاء بنية تحتية رياضية هائلة فى مختلف الألعاب الرياضية ، والتى يشهد عنها القاصى والداني لتميزها من كافة النواحى الفنية والإنشائية والهندسية ، ومطابقتها للمواصفات العالمية لكل رياضة على حدا .

أسفرت النتائج النهائية لبطولة الجمهورية فى منافسات الدرجة الأولى "أ" أعلى إرتفاع عن فوز الفارس الواعد محمد ياسر عصر من مركز بيحاسوس للفروسية بالمركز الأول ليتوج بطلا للجمهورية برصيد 229 نقطة.

وحلت فى المركز الثانى هيا البرعى فارسة القوات المسلحة ب 205 نقطة ، وفى المركز الثالث جاء زميلها الفارس أحمد ناجى بر صيد 146نقطة ، وفاز اسماعيل البرعى من فروسية القوات المسلحة بالمركز الأول فى الدرجة الأولى "ب" والشباب أقل من 20 عاما برصيد 270 نقطة .

وحصل سيف الدين ياسر من اتحاد الشرطة الرياضى على المركز الثانى محققا 234.5 نقطة ، فى حين حصل على المركز الثالث محمود نور من الجمعية الرياضية برصيد 215.5 نقطة ، وفى منافسات الدرجة الثانية والناشئين أقل من 18 عاما فاز بالمركز الأول حمزة أسامة من القوات المسلحة برصيد 465 نقطة ، وجاء خلفه فى المركز الثانى إسماعيل البرعى من القوات المسلحة ب 395 نقطة ، ثم زميله أدهم عبد الناصر فى المركز الثالث ب 342 نقطة .

وفى منافسات الدرجة الثالثة والناشئين أقل من 16 عاما حصل فارس اتحاد الشرطة الرياضى محمد عصام الدين على المركز الأول برصيد 772 نقطة ، وحل نور الدين حازم من فروسية القوات المسلحة فى المركز الثانى ب 695 نقطة ، وحصل يوسف جلال من اتحاد الشرطة على المركز الثالث برصيد 661 نقطة .

كما أسفرت نتائج الدرجة الرابعة والأشبال أقل من 14 عاما عن فوز ياسين البسيونى من فروسية القوات المسلحة بالمركز. الأول برصيد 653 نقطة ، وحلت هانيا لطفى فارسة نادى الإسكندرية الرياضى فى المركز الثانى برصيد 632 نقطة ، وجاءت ملك محمد من فروسية القوات المسلحة فى المركز الثالث برصيد 617 نقطة.

و فى منافسات الدرجة السادسة للخيول الأجنبية والبراعم أقل من 10 سنوات فاز محمد حاتم فارس نادى الزهور بالمركز الأول ب 704.5 نقطة ، وحل خلفه على هشام من فروسية الحرس الجمهورى فى المركز الثانى برصيد 689.5 نقطة ، وحصل معاذ سعيد فارس القوات المسلحة على المركز الثالث برصيد 662 نقطة .

وفى منافسات نفس الدرجة للخيول المصرية فازت الفارسة جنى محمد فارسة مركز رباب للفروسية بالمركز الأول برصيد 562.6 نقطة ، وحلت حبيبة محمد من مركز أوكسرز للفروسية فى المركز الثانى برصيد 568.1 نقطة ، ثم زميلها حمزة محمد فى المركز الثالث برصيد 553.1 نقطة .

من جانبه قال المهندس هشام حطب أن الاتحاد يستعد لإقامة نشاط صيفى للفرسان فى خلال أغسطس المقبل ، يتضمن دورات تنشيطية لإعداد الفرسان للموسم الجديد الذى ينطلق فى الأسبوع الثانى من سبتمبر المقبل ، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بتوزيع جوائز منافسات القفز والترويض على الفائزين ، أما منافسات الكلا فسيتم توزيعها بعد نهاية كأس مصر الذين سوف يقام يومى الخميس والجمعة 3و4 أغسطس على ميادين وأدى الفروسية بالبساتين ، التابعة لوزارة الداخلية والتى تعد من ميادين المنافسات المعتمدة دوليا ، وعلى أعلى مستوى فنى ، فضلا عن أن النادى يضم عدد من ميادين الفروسية المطابقة للمواصفات الدولية والعالمية المقامة من الاتحاد الدولى .

وأشار حطب إلى أن اتحاد الفروسية يستعد لإقامة بطولات دولية على تلك الميادين خلال الموسم المقبل ، وبالأخص بعد التعاون المثمر والبناء والدعم الكبير الذى تقدمه وزارة الداخلية وإدارة النادى أثناء بطولات الجمهورية المختلفة التى تقام على ملاعبها .