مرموش يتألق في مركز حراسة المرمى

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، التدريبات مع فريقه الجديد، لكن في مركز جديد.

وضع الحساب الرسمي لنادي فرانكفورت فيديو لتدريبات فرانكفورت وكتب عليه: تم تعزيز المنافسة في حراسة المرمى.

ظهر مرموش خلال التدريبات، وتألق في التصدي لتسديدة قوية في المران، يبعد الكرة بشكل رائع.

وأنتقل مرموش فرانكفورت مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع فولفسبورج، لتدعيم مركز الجناح الهجومي.

وكان مرموش أعرب خلال مؤتمر صحفي، أنه سعيد للغاية في فرانكفورت، ويشعر كأنه يلعب مع الفريق منذ سنوات.



فولفسبورج يكرم مرموش في مباراته الوداعية مع الفريق

كرم مسؤولو نادي فولفسبورج الألماني لاعبهم الدولي المصري عمر مرموش، في مباراته الأخيرة والوادعية، قبل بداية مباراة ضد هيرتا برلين، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الألماني.



وأنضم عمر مرموش إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت حتى 2027 بشكل رسمي بعد انتهاء عقده مع فولفسبورج في نهاية الموسم، بعدما قرر اللاعب عدم التجديد العقد بعد عدم التوصل لإتفاق بين الطرفين.

ووقع الدولي المصري عمر مرموش على عقود انتقاله الى الفريق الاول لكرة القدم بناديأينتراخت فرانكفورت الألماني، فيما يرتدي القميص رقم 7 مع الفريق.



