كاف يعلن إستضافة كوت ديفوار لبطولة أمم أفريقيا للسيدات 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” ، عن إقامة بطولة أمم أفريقيا للسيدات 2023، في دولة كوت ديفوار في نوفمير القادم.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانا اليوم الأربعاء، معلناً عن إقامة بطولة أمم أفريقيا للسيدات 2023، في كوت ديفوار، في الفترة من 5 وحتي 19 نوفمبر من العام الجاري.

نظام بطولة أمم أفريقيا للسيدات 2023

وستشارك 8 أندية في المنافسة التي تتكون من مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 أندية، سيتأهل الفريقان اللذان يتصدران مجموعتهما إلى الدور نصف النهائي من المنافسة، ثم يلتقي الفريقان المتأهلان من المربع الذهبي في النهائي لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية.

الأندية المتأهلة لهذه المنافسة، تتكون من بطل البلد المضيف، حامل اللقب والأندية الست المتوجة في البطولات التأهيلية على مستوى مختلف المناطق في القارة.

الجوائز المالية لبطولة أمم أفريقيا للسيدات 2023

الفائز: 400 ألف دولار أمريكي

الوصيف: 250 دولار أمريكي

المتأهلون إلى نصف النهائي : 200000 دولار أمريكي

ثالث المجموعة 150000 دولار أمريكي

رابع المجموعة 100.000 دولار أمريكي

وكانت نسخة 2021 أقيمت في مصر ونجح فريق ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، في حصدها على حساب نادي هاساكس للسيدات (غانا) بهدفين، بينما نسخة 2022 أقيمت في المغرب وحصدها نادي الجيش الملكي (المغرب)، على حساب مامليودي صن داونز (جنوب إفريقيا) وتلقي الهزيمة برباعية دون رد.