وزير الرياضة: ريادة الأعمال بمقدمة اهتمامات الوزارة لخلق فرص جديدة للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات اطلاق برنامج Ripple لدعم و تطوير مراكز ريادة الأعمال وحاضنات الاعمال في الجامعات المصرية والعربية والذي اطلقته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار وبحضور السفير احمد ابو الغيط امين عام جامعة الدول العربية والدكتور على المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول للشؤون الاقتصادية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية وبمشاركة أكثر من ٣٠ جامعة مصرية وعربية.

في كلمته اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مجال ريادة الأعمال يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة سعياً لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، مشيراً أن الوزارة قامت بتنفيذ حزمة من البرامح والمشروعات فى هذا الإطار منها "تأهيل خمسة مليون شاب لسوق العمل ، ومبادرة طور وغير ، ومبادرة معسكرات الابتكار ورياة الأعمال، وحاضنات ريادة الأعمال ، وبرنامج مشوراى"، وذلك فى إطار تدريب الشباب وتزويدهم بمهارات الاتصال وتحديد الأهداف والتفكير الابتكارى ومهارات التوظيف، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإقامة المشروعات الصغيرة.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بملف الشباب والرياضة وتفتح ذراعيها لكل الشباب، وتحرص على تأهيله وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل، فالدولة تقدم برامج كثيرة سواء في ريادة الأعمال ومشروعات تطوير القطاع الخاص وتفتح مجالات كثيرة أمام الشباب، والتي تنعكس بدورها علي الاقتصاد بصورة إيجابية.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار، يمثل نموذجًا رياديًا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها الريادي في تبني ملف ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي.



من جانبه عبر الدكتور اسماعيل عبد الغفار عن شكره وتقديره لجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعم شباب رواد الأعمال علي مستوي الجمهورية وهو ما لمسناه في كل المجالات والمناسبات .

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية أصبحت واحة للرياضيين ونموذجا يحترم للجامعات التي تمتلك بنية رياضية وتعليمية على أعلى مستوى مما يؤهلها لاستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى.

وعلي هامش الحفل قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم خريجي اول دفعة لكلية الذكاء الاصطناعي بالاكاديمية العربية بالعلمين.