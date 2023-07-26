أبطال نادي الزهور يتألقون في بطولة كأس الاتحاد الدولي لكرة السرعة

ياسر رشاد - القاهرة - تألق لاعبو نادي الزهور لكرة السرعة في بطولة كأس الاتحاد الدولي التي اقيمت مؤخرًا باستاد القاهرة الدولي والتي أقيمت في منافسات العمومي و -21 سنة و -17 سنة.
واستطاع أبطال الزهور حصد 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات وبرونزيتين.
وتفاصيل الميداليات كالتالي:
حصد لاعبو الزهور 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية في منافسات السولو .
فازت بالميدالية الذهبية حبيبة سامح محمد في مرحلة 21 سنة.
وتوج بالميداليتين الفضيتين عمر نجاح المطراوي (عمومي رجال)، وسيف إيهاب وحيد (-17 سنة).
فيما احرز الميدالية البرونزية محمد نجاح (عمومي رجال).
وحقق الزهور 6 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية في منافسات الفردي، جاءت تفاصيلهم كالتالي:
فاز بالميداليتين الذهبيتين عمر نجاح المطراوي (عمومي رجال)، وسيف ايهاب وحيد (17 سنة بنين).
وحقق الميداليات الفضية كلا من: حبيبة أحمد سعيد (عمومي سيدات)، وحبيبة سامح محمد (17 سنة بنات)، ومحمد أسامة عبد الله (عمومي رجال).
فيما توج بالميدالية البرونزية محمد نجاح المطراوي (عمومي رجال).
ويقود الفريق فنيًا: محمد نجاح القطراوي المستشار الفني للعبة، وعمر جمال عبد الناصر القائم بأعمال المدير الفني، ومدرب الفريق الأول محمد أسامة.