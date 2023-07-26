أهلي جدة يستعد للإعلان عن صفقة محرز

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت إدارة نادي أهلي جدة السعودي في حسم تعاقدها مع الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الكروي الجديد.



وبات إدارة الأهلي قريبة من الإعلان عن صفقة التعاقد مع النجم الدولي رياض محرز، مساء اليوم الأربعاء، بشكل رسمي من صفوف نادي مانشستر سيتي.



ووقع محرز مع الأهلي بشكل رسمي حسبما أشارت التقارير، ذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، بعد توصل النادي السعودي لاتفاق مع مانشستر سيتي.



وتوصلت إدارة الأهلي لإتفاق مع مانشستر سيتي على ضم محرز مقابل 35 مليون يورو.



ويهدف أهلي جدة الذي صعد مؤخرا من جديد للدوري السعودي للمحترفين، لتعزيز صفوفه بصفقات قوية.



ونجح الأهلي مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادما من تشيلسي، من أجل تدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.