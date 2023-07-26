شكرا لقرائتكم خبر عن 148 مباراة جمعت الأهلى مع المصرى البورسعيدى قبل لقاء الليلة ؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصري.



تاريخ مواجهات الأهلى والمصري

تاريخ مواجهات الأهلى والمصري

التقى الفريقان من قبل فى 148 لقاءً، فى الدورى المصرى والكأس والسوبر وكأس الرابطة، منها 124 لقاءً بالدورى الممتاز، و22 بكأس مصر ومباراة وحيدة بالسوبر المصرى، ومباراة اعتبارية في كأس الرابطة، حقق الأهلى الفوز فى 87 مباراة، مقابل 25 انتصارًا للمصرى، وحسم التعادل 36 مباراة، واعتبار المصرى فائزا في مباراة لانسحاب الأهلى من كأس الرابطة، أحرز لاعبو الأهلى 230 هدفًا فى مرمى المصرى، بينما استطاع المصرى هز شباك الأهلى بـ115 هدفًا.

ويحتل الأهلى صدارة جدول مسابقة الدورى برصيد 82 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، فاز فى 25 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الأهلى 63 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

بينما يحتل المصرى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدى فى 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 8 مواجهات، وسحل لاعبو المصرى 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفاً آخر.

وحسم التعادل السلبى نتيجة المواجهة الأخيرة التى جمعت الأهلى والمصرى، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدوري.

موعد مباراة الأهلى والمصري

تقام مباراة الأهلى والمصرى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى آخر مباريات الموسم الحالى من الدورى، والذى توج بلقبه الأهلى قبل آخر 5 مواجهات من عمر المسابقة.