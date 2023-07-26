شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أجانب الأهلى بعد ضم مهاجم أجنبى ورضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع أكثر من لاعب أجنبي، لتدعيم صفوفهم في الموسم المقبل، وتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني، الذي يرغب في ضم لاعبين سوبر قادرين على تقديم الإضافة اللازمة للفريق الأحمر.

ويرغب مارسيل كولر في ضم مهاجم أجنبي سوبر وجناح أجنبي، لتدعيم الخط الأمامي في صفوف الأهلي بخلاف التعاقد مع مدافع وظهير أيسر في الميركاتو الحالي، بخلاف التعاقد مع إمام عاشور وعودة كريم نيدفيد وصلاح محسن، وتفعيل بند شراء محمد شكري من سيراميكا.

كم عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي؟

يضم الأهلي 6 لاعبين أجانب في الوقت الحالي بعد رحيل البرازيلي برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار البوليفي، وهم علي معلول وأحمد قندوسي وبيرسي تاو واليود يانج ومحمد الضاوي كريستو ووالتر بواليا، علما بأن القائمة تسمح له بقيد 5 لاعبين أجانب وثنائي أجنبي تحت السن.

من اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي؟

استقر الأهلي على تسويق والتر بواليا ورفض عودته وبذلك يتبقى مكان واحد في قائمة اللاعبين الأجانب، وبما أنه يرغب في ضم ثنائي أجنبي سيكون مضطرا إلى التضحية بأحد اللاعبين الأجانب في قائمته الحالية، ويعد قندوسي هو الأقرب للرحيل عن الأهلي سواء لإعارة أو البيع النهائي، في ظل انفتاح كولر على فكرة رحيل اللاعب المغربي في الميركاتو الحالي.

من اللاعبين الأجانب الذي يفاوضهم الأهلي؟

يتفاوض الأهلي مع أكثر من لاعب وأقربهم للتعاقد معه هو المغربي رضا سليم لاعب الجيش المغرب والذي توصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب وناديه على التعاقد معه في الصيف الحالي، بخلاف التفاوض مع أكثر من مهاجم أجنبي لجل أزمة رأس الحربة في صفوف الفريق الأحمر.

هل توجد عروض لأجانب الأهلي؟

لا توجد أية عروض رسمية لأيا من اللاعبين الأجانب في الأهلي بخلاف قندوسي الذي يوجد اهتمام من أكثر نادي جزائري لاستعادته أبرزهم شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، فيما كان هناك حيث عن رغبة نادي بيرنلي الإنجليزي في التعاقد مع بيرسي تاو ولكن لم يرتق لدرجة العرض الرسمي، بخلاف رفض كولر رحيل اللاعب في الصيف الحالي.