شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: وقعت على عقد التجديد للإسماعيلى ولكن اللجنة الفنية لها رأى آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادى الإسماعيلى السابق، أنه وقع على عقود التجديد لقيادة الدراويش في الموسم الجديد بعد قيادة الفريق للبقاء في بطولة الدورى هذا الموسم وعدم الهبوط.

وقال حمزة الجمل في تصريحات خاصة: "أحمد العجوز تحدث معى بأنى مستمر مع الفريق وبالفعل وقعت على عقود الموسم المقبل لاعتماده من وزارة الشباب والرياضة ولكن لم يحدث، ولكن اللجنة الفنية الحالية شافت رأى تانى وأنا بحترم قرارهم".

وأضاف حمزة الجمل: "سحب العقود لوجود لجنة فنية تقود الإسماعيلى في هذه الفترة، وله أحقية الاختيار بما يناسب مصلحة الإسماعيلى، ونجحت في المهمة التي جئت من أجلها في ظل الظروف الصعبة التي عانى منها النادى في كل المستويات".

وتابع مدرب الإسماعيلى السابق: "تحملت الإسماعيلى وكل الأزمات ونجحنا في العبور بالفريق، والفريق كان يعانى من نقص حاد في بعض المراكز وحاولنا حل كل المشاكل على قدر المستطاع للوصول إلى الهدف وهو البقاء".

وأوضح حمزة الجمل: "المواقع العالمية أشادت بما قدمناه بالأرقام والأدلة، لأن التقييم بالأرقام والإنجازات وليست حسب العاطفية ولا وجهات نظر".

وأضاف حمزة الجمل: " موقع "اوبتا" وضع تصورا في نهاية الدورى وجعل الإسماعيلى وفقا للأرقام بأنه ضمن الفرق الهابطين، ولكنه بعد فترة أشاد الموقع بتحسن وضع الفريق في الدورى والإنجاز الذى حدث بالبقاء في بطولة الدورى".