شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم مصرى بقيادة البنا لإدارة افتتاح البطولة العربية بين السد والوداد.. وعاشور للفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للاندية التي تستضيفها السعودية طاقم حكام مصري بقياده الدولي محمود البنا لإدارة المباراة الافتتاحية بين السد القطري والوداد المغربي المقرر لها غدا الخميس ،بينما تم اختيار الدولي محمود عاشور قيادة كابينة الفار .

طاقم الحكام في مباراة افتتاح البطولة العربية سيضم كلا من محمود البنا حكما للساحة ومعه المصريين محمود ابو الرجال و

احمد حسام طه حكمين مساعدين ،وصادق السالمي رابعا، ومحمود عاشور فار وايمن حسان مساعد الفار.

يستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية التي ستقام في السعودية بالفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ويبحث الفريق الأبيض عن المنافسة على لقب البطولة العربية حيث تتخطى قيمة جوائز كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية " في النسخة الحالية 300 مليون جنيه مصري، وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، بأن الجوائز تصل إلى 10 ملايين دولار.

كان الاتحاد العربي لكرة القدم كشف عن جوائز البطولة، والتي تبلغ 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار للأندية التي ستصل إلى الدور نصف النهائي.