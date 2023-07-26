شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 26 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الكرة المصرية العديد من الاحداث الهامة اليوم في مقدمتها صعود زياد السيسى لاعب سلاح السيف إلى المركز الثالث فى التصنيف الأوليمبى المؤهل لأولمبياد باريس 2024 بعد الفوز بالميدالية البرونزية التاريخية ببطولة العالم بإيطاليا

منتخب اليد 2004 يخسر أمام الدنمارك استعدادا لبطولة العالم بكرواتيا

خسر منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2004 من نظيره الدنماركى بنتيجة 30/28 وديا فى معسكر السويد استعدادا لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 اغسطس 2023.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين يلعب ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب ايسلندا ومنتخب اليابان ومنتخب جمهورية التشيك.

الأهلى يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

يختتم النادى الأهلى في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مبارياته في بطولة الدورى المصرى الممتاز بتحدٍ قوى عندما يلتقى مع المصرى، فى المباراة التى يستضيفها ستاد برج العرب، ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصري.

لاعب الأهلى خارج حسابات أحمد سامى فى سموحة الموسم المقبل

رفض أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، تجديد إعارة زياد طارق من النادى الأهلى، لعدم الحاجة لخدماته في الفريق السكندرى في الموسم المقبل.

وسلم أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تقريره الفنى بأسماء اللاعبين الراحلين لمسئولي سموحة من أجل فسخ التعاقد معهم أو تسويقهم، خاصة بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم المقبل.

100 ألف جنيه رسوم مشاركة الأندية فى الدوري الممتاز و50 ألفا لكأس مصر

أعلن اتحاد الكرة شروط وتعليمات الموسم الجديد 2023/ 2024 وتحديد مبلغ مائة ألف جنيه رسوم المشاركة في الدوري الممتاز، وعشرة آلاف جنيه للقسم الثاني وخمسة آلاف جنيه للقسم الثالث و3500 جنيه للقسم الرابع.

كما حدد اتحاد الكرة مبلغ 50 ألف جنيه للمشاركة في بطولة كأس مصر لأندية الدوري الممتاز و10 آلاف جنيه لباقى الأقسام .

حمزة الجمل: المواقع العالمية أشادت بما قدمته مع الإسماعيلى والأرقام لا تكذب

أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادى الإسماعيلى السابق، أن المواقع العالمية أشادت بما قدمناه مع الدراويش خلال الموسم الحالي في بطولة الدورى الممتاز والبقاء في البطولة وعدم الهبوط.

وقال حمزة الجمل في تصريحات خاصة: "المواقع العالمية أشادت بما قدمناه بالأرقام والأدلة، لأن التقييم بالأرقام والإنجازات وليست حسب العاطفية ولا وجهات نظر".

زياد السيسى يحتل المركز الثالث فى التصنيف الأوليمبى للسيف والرابع عالميا

صعد زياد السيسى لاعب سلاح السيف إلى المركز الثالث فى التصنيف الأوليمبى المؤهل لأولمبياد باريس 2024 بعد الفوز بالميدالية البرونزية التاريخية ببطولة العالم بإيطاليا، كما احتل زياد السيسى المرتبة الرابعة عالميا فى تصنيف فردى سلاح السيف.

الأهلى يكشف مصير على معلول مع الفريق بعد العروض الخليجية

اطمأن مسئولو النادى الأهلى حول مستقبل الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق، الذى ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.