شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بنتائج منتخب مصر فى بطولة العالم لناشئى الإسكواش بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بالتهنئة إلى بعثة منتخب مصر للإسكواش، بعد النتائج المميزة التى تحققت ببطولة العالم لناشئين وناشئات الإسكواش بأستراليا، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، على نجاح وزارة الشباب والرياضة فى وضع برامج دعم ورعاية لأبطالنا الرياضيين فى مختلف اللعبات تحت مسمى "الرعايات الخاصة بالأبطال"، وذلك بالشراكة أيضاً مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذى هيأ المناخ أمام أبطالنا فى العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات عالمية وقارية غير مسبوقة فى جميع المنافسات.

وحققت البعثة المصرية فى بطولة العالم لناشئين وناشئات الاسكواش بأستراليا نتائج مميزة على كافة المستويات والمشاركات، اللاعبة أمينة عرفى المركز الاول والميدالية الذهبية للعام الثانى على التوالى، اللاعب محمد زكريا المركز الثانى الميدالية الفضية، اللاعبة ملك خفاجى المركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما حقق اللاعب سلمان شريف المركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعبة فيروز أبو الخير المركز الثالث والميدالية البرونزية، زينة كريم زين الدين المركز الخامس، ومازالت مسابقات الفرق مستمرة.