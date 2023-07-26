شكرا لقرائتكم خبر عن زعلوك والدبيس وكوكا ضمن حسابات كولر أمام المصرى فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر أكثر من لاعب شاب من فريق الأهلي في مباراة المصري الليلة ببطولة الدوري الممتاز ، حيث إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على منح الفرصة لأكثر من لاعب صاعد أمام المصري نتيجة غياب اللاعبين الأساسيين لمنحهم راحة بسبب الإجهاد.

ويلعب الأهلي مع المصري في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء ببرج العرب اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 لبطولة الدوري والتي تُعد أخر مباراة في بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي قبل أسبوعين تقريباً للمرة الـ43 في تاريخه.

وينوي كولر الإستعانة ببعض الشباب في الأهلي أبرزهم ، المصري، ميدو نبيل مواليد ( مواليد 2004) ومحمد زعلوك وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ومعتز محمد ( مواليد 2005) وأحمد أشرف ( مواليد 2003) ورأفت خليل وأحمد خالد كباكا (مواليد 2005)

ومن الصف الأول سيتواجد كل من رامي ربيعة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر، بالإضافة لثنائي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وكريستو.

ويغيب ما يقرب من 13 لاعباً من الأهلي عن مباراة الفريق الليلة أمام المصري في بطولة الدوري ، حيث يغيب للراحة ، كلاً من : على معلول وآليو ديانج ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إراحة الـ12 لاعباً من مباراة الليلة بسبب معاناتهم من الإجهاد الذي إشتكى منه الفريق الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات الموسم الجاري محلياً وأفريقياً.

فيما يغيب محمد عبد المنعم لمعاناته من إجهاد عضلي عام حال دون مشاركته في مران الأمس الذي أختتم به الفريق تدريباته استعداداً لمباراة المصري الليلة.