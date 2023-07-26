شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة: أحترم تعاقدي مع الاتحاد وهذا موقفى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أنس أسامة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر لكرة السلة، على إمكانية تمثيله للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال أنس أسامة في تصريحات لبرنامج ملاعب الأبطال عبر شاشة أون تايم سبورتس، أحترم تعاقدي الحالي مع نادي الاتحاد السكندري، وسعيد بتواجدي في زعيم الثغر.

وأكد أنه خلال الفترة الحالية لا يفكر بأي شكل في الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري، ولن يتم فتح هذا الأمر غير عند نهاية تعاقدي مع الفريق.

وتابع أنس أسامة بالنسبة لي أنا لاعب محترف، ولن أتخذ أي خطوة سوى بعد تحقيق ما أريده مع الاتحاد السكندري، خلال الفترة المقبلة، وبعد نهاية تعاقدي سأقيم كل العروض المقدمة لي، وسأتخذ قراري سواء بالتجديد مع الاتحاد أو بخوض تجربة جديدة، لكن هذا الأمر ليس وقته والحديث عنه مبكر للغاية.

وعن المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، أكد أنس أسامة أنه يمتلك شخصية قوية للغاية، ولا يفكر بالمشاعر نهائياً.

وأوضح أنس أن أوجستي قرر عودة محترف سلة الأهلي مايكل طومسون، عقب رحيل والتر هودج، من أجل إفادة الفريق، وهو ما إنعكس بشكل إيجابي للغاية على أداء الأهلي، وهذا التغيير جاء في مصلحة الأهلي بشكل كبير.