شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل الأدوار النهائية لدورى كرة القدم قصار القامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حسام الدين مصطفى، إقامة الأدوار النهائية من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم قصار القامة للموسم الرياضى 2022/2023، يوم السبت المقبل بالصالة المغطاة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقد تأهل للأدوار النهائية كلًا من: ”الأهلى بالملاحة، أسوان، نجوم السادات، البنك الأهلى، كفر سعد، والفيوم”.

وتخضع البطولة لقواعد قانون الاتحاد الدولى لكرة القدم لقصار القامة، حيث تقام المباراة على شوطين، ويحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط، وفى حالة التعادل يتم منح كل فريق نقطة واحدة.

وقد افتتح أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بطولة الدورى المصرى لكرة القدم لقصار القامة فى شهر مارس الماضى، والتى تقام لأول مرة بمصر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

يذكر أن منتخب مصر لقصار القامة قد حقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية من بينها الفوز ببطولة كأس العرب لقصار القامة والتى شارك بها خمس دول وهى مصر، الأردن، السودان، سوريا، وفلسطين، بالإضافة إلى المشاركة الشرفية لمنتخب إسبانيا واستطاع المنتخب المصرى تحقيق لقب البطولة بعد الفوز على الأردن فى النهائي.