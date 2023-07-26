شكرا لقرائتكم خبر عن شادي حسين ينضم لـ"زد" بعد مباراة الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم شادي حسين مهاجم الأهلي إلى صفوف زد خلال الساعات القادمة عقب نهاية مباراة فريقه ضد المصري في ختام منافسات الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين من عمر المسابقة.

وأنهى شادي حسين إجراءات بيعه إلى نادي زد الذي كان يهتم بالتعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي ، لتدعيم صفوفه في ظهوره الأول بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.

شادي حسين لن يكون اللاعب الوحيد المنضم من الأهلي على زد، في ظل اقتراب علي لطفي من الانضمام للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ومن بعده مصطفى البدري ومصطفى سعد.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.