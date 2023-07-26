صفقات الميركاتو الصيفي تٌزين قائمة الهلال السعودي للبطولة العربية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهلال السعودي عبر حسابه الرسمى، عن قائمة الفريق التى تخوض بطولة كأس ملك سلمان للأندية "البطولة العربية" يوم الخميس القادم.
جاءت قائمة الهلال السعودي الرسمية للبطولة العربية
- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، أحمد أبو راسين
- الدفاع: محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سعود عبد الحميد، حمد اليامي، محمد جحفلي
- الوسط: روبن نيفيز، أندي كاريلو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سعد الناصر، محمد القحطاني، محمد الخيبري، ميشيل ديلجادو
- الهجوم: عبد الله الحمدان، عبد الله رديف
موعد مباراة الهلال السعودي و الأهلى الليبي
يستهل الهلال السعودي بطولة العربية أول مواجهاته لمباراة أهلى طرابلس الليبي إستعدادُا للجولة الأولى في كأس ملك سلمان للأندية .