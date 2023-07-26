صفقات الميركاتو الصيفي تٌزين قائمة الهلال السعودي للبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهلال السعودي عبر حسابه الرسمى، عن قائمة الفريق التى تخوض بطولة كأس ملك سلمان للأندية "البطولة العربية" يوم الخميس القادم.

جاءت قائمة الهلال السعودي الرسمية للبطولة العربية

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، أحمد أبو راسين

الدفاع: محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سعود عبد الحميد، حمد اليامي، محمد جحفلي

الوسط: روبن نيفيز، أندي كاريلو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سعد الناصر، محمد القحطاني، محمد الخيبري، ميشيل ديلجادو

الهجوم: عبد الله الحمدان، عبد الله رديف

موعد مباراة الهلال السعودي و الأهلى الليبي

يستهل الهلال السعودي بطولة العربية أول مواجهاته لمباراة أهلى طرابلس الليبي إستعدادُا للجولة الأولى في كأس ملك سلمان للأندية .