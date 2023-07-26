الاتحاد السكندري يضم ثنائي سلة سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى في التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن خالد لاعب نادي سبورتنج السابق في صفقة انتقال حر و الذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الارتكاز " 4 " و " 5 " بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة .

فيما نجحت مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع اللاعب باسم الليثي لاعب نادي سبورتنج السباق في صفقة انتقال حر والذي يُجيد اللعب بمركز لاعب الجناح والارتكاز " 3 " و " 4 " بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة .

الاتحاد السكندري يجدد عقد مصطفي عصام

يذكر أن قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تجديد عقد مصطفى عصام فوده، صانع ألعاب فريق كرة السلة بالنادي السكندري، لمدة موسمين.

جاءت خطوة الاتحاد السكندري من أجل الحفاظ على استقرار فريق كرة السلة.

يذكر، أن اللاعب تلقى العديد من العروض الداخلية والخارجية من أجل الاستفاده بخدماته وخاصة بعد اقتراب انتهاء عقده مع سيد البلد ولكن الجلسة التي جمعت مصيلحى رئيس النادى باللاعب جعلته يوقع على التجديد لمدة موسمين قادمين يحافظ الفريق على ركن أساسي له خلال الموسم القادم تحت قياده المدير الفني أحمد عمر.